Calciomercato Fiorentina, il Cholito nel mirino dell'Atlético Madrid

FIRENZE - Giovanni Simeone potrebbe in futuro essere allenato da suo padre: dopo l'ottima prestazione del figlio contro il Chievo (a cui ha assistito dalla tribuna), il Cholo ha postato su Twitter una foto che lo ritrae assieme a Giovanni e alla figlia minore, con la campagna toscana sullo sfondo: subito è stato inondato di messaggi dei fan dell’Atletico Madrid: “Traelo, Cholo”. Ovvero: “Presto portalo qui”. La Fiorentina comunque vuole tenersi stretto il suo gioiello: Corvino ha respinto finora offerte da oltre 30 milioni per lui provenienti soprattutto da club spagnoli e inglesi fra i quali il Tottenham. "Giovanni all’Atletico con me? E’ ancora presto per ritrovarci, ora deve crescere con calma e continuare a lavorare sodo": ripete da tempo Diego Simeone. E qualche mese fa il figlio rivelò: "Mi piacerebbe un giorno essere allenato da mio padre, lo dico da giocatore: a chi non piacerebbe lavorare con uno dei migliori tecnici al mondo?".

