Sunday Express: «Pogba chiede la cessione, vuole la Juventus!»

TORINO – “Voglio lasciare il Manchester United”. L’indiscrezione lanciata dal Sunday Express riguarda Paul Pogba: il centrocampista francese è ormai da tempo ai ferri corti con i Red Devils e con il suo allenatore, José Mourinho. La rottura sembra essere definitiva e per il tabloid britannico l’ipotesi più concreta, come anticipato da Tuttosport nei giorni scorsi, è il ritorno in bianconero già nella finestra di gennaio per giocare accanto a Cristiano Ronaldo. Le nuove regole Uefa consentono ai calciatori di scendere in campo in Champions con due maglie differenti nel corso dello stesso anno. Ecco perché la trattativa appare più che fattibile. In Inghilterra vanno già oltre e pensano già al possibile successore di Pogba: in cima alla lista dei desideri dei dirigenti del Manchester United ci sarebbe Milinkovic-Savic della Lazio, anche lui seguito dalla Juventus.