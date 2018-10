Mundo Deportivo: «Neymar, il ritorno al Barcellona non è impossibile»

ROMA - Sono passati solo due anni dal suo addio al Barcellona, per trasferirsi al PSG, evidentemente troppo pochi per dimenticare o rimuovere. E così, Neymar avrebbe espresso il desiderio di tornare al Camp Nou, per giocare ancora al fianco di Suarez e Messi, ma soprattutto per vivere in una città che gli è entrata dentro. Ne è convinto il Mundo Deportivo che parla di messaggi inequivocabili, lanciati dal fantasista brasiliano all'indirizzo dei dirigenti del club blaugrana.

In ogni caso, riportare Neymar in Catalogna non è impresa facile, sia dal punto di vista economico che ambientale. All'epoca del suo divorzio dal Barca, si disse che il padre avrebbe chiesto al club 26 milioni di ingaggio a stagione e che la dirigenza blaugrana avrebbe rifiutato di sborsarli. Il giocatore brasiliano, dal canto suo, ha sempre messo in risalto "la grandezza del Barca, il miglior club del mondo". Lui e il suo ambiente insistono e vorrebbero tornare, per il Barca non è impossibile, ma solo molto complicato. Anche alla luce del fatto che la squadra ha affiancato a Suarez e Messi un altro brasiliano del calibro di Coutinho, pagato al Liverpool 160 milioni.