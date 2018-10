Icardi: «Real Madrid? Valuteremo tutte le offerte»

MILANO - "Se n'è parlato tanto ma sono contento all'Inter. Quando arriveranno le offerte, le valuteremo ma sono felice qui". Mauro Icardi lascia aperto uno spiraglio. Intervistato da "Onda Cero", l'attaccante dell'Inter commenta così le voci su un presunto interesse del Real Madrid. Per ora l’argentino continua a vestire il nerazzurro e domani sarà di scena al Camp Nou, contro il Barcellona orfano di Messi. "Peccato che non ci sia perché è sempre bello affrontare i grandi campioni come Leo, che è il migliore al mondo - commenta - Dall'altro lato sappiamo che è una grande perdita per il Barcellona e che possiamo andarcela a giocare a viso aperto al Camp Nou perché abbiamo le qualità per farlo". L'Inter arriva carica dopo la vittoria nel derby deciso proprio da Icardi, tre punti che rilanciano anche le ambizioni nerazzurre in chiave scudetto: "Siamo lì e sappiamo che dobbiamo continuare a vincere. La Juve ha dimostrato negli ultimi anni di poter rimanere davanti e dobbiamo prendere esempio da loro". (in collaborazione con Italpress)