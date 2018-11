Juve, colpi a zero: Rabiot e Dembélé

L'ultimo in ordine di tempo a rinnovare è stato Angel Di Maria, del Paris Saint-Germain. Il prossimo potrebbe essere Raheem Sterling del City, anche se radiomercato a Manchester dà pure lo spagnolo Juan Mata vicinissimo a un’estensione dell’accordo ora in scadenza a giugno 2019. Ottobre è stato un mese caldo su più fronti per i prolungamenti di contratto in giro per l’Europa. Ha fatto parlare molto di sé quello di Jaido Sancho, giovanissimo prospetto del Borussia Dortmund: resterà fino al 2023. Nel frattempo i gialloneri chiedono già dieci volte il suo valore d'acquisto (8 milioni di euro) anche al club (il Manchester City) dal quale l'hanno rilevato due anni fa. Prolungamento per Chilwell (Leicester), terzino appetito dalle big continentali e fresco di convocazione (con doppia presenza per intero) in Nazionale, mentre Marcos Alonso del Chelsea il 24 ottobre ha firmato fino al 2023: subito il Real Madrid si è buttato su Alex Sandro della Juventus proponendo lo scambio con Marcelo. Chiude Dele Alli: il Tottenham continua a crederci nonostante la flessione di quest'anno, firma fino al 2024 per lui.