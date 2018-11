Juventus, da Benatia arriva l'assist per De Ligt

TORINO - Caso-Benatia (o comunque qualcosa di simile, ad un caso). E le eventuali contromosse: quando si dice “fare di necessità virtù”.

Facile capire per quali motivi la Juventus possa non aver accolto esattamente di buon grado il mezzo sfogo di Medhi Benatia, dopo il successo contro il Cagliari. Non è tanto questione di contenuti (ci sta che un atleta di livello patisca se gioca poco), quanto di modi e tempi: lagnarsi platealmente delle scelte tecniche può creare frizioni nello spogliatoio e, comunque, implicare turbolenze di mercato. Cosa, quest’ultima, che magari può far comodo al giocatore (tanto più in un momento in cui dovesse già avere delle squadre pronte a prenderlo a gennaio, squadre magari non intenzionate a investire molti denari per il cartellino...); ma che di certo non fa il gioco della società che del cartellino è proprietaria - in questo caso la Juventus, appunto - e che dopo certe esternazioni finisce in una situazione di leggero svantaggio in fase di trattative.