Juventus, Pogba torna a casa

TORINO - Paul Pogba torna a casa. E per prima cosa strizza l’occhio all’idea di rimanerci, muovendosi con destrezza fra le esigenze di etichetta e gli inevitabili rigurgiti di sincerità, non offende il Manchester, ma non esclude un suo ritorno alla Juventus, che ha di recente definivo «casa sua». D’altra parte l’ufficio stampa dello United seleziona con cura i giornalisti abilitati a porre le domande al campione del mondo, scegliendo solo inglesi per evitare domande troppo insidiose sul futuro. Forse lo sanno perfettamente anche loro cosa pensa Pogba e, giustamente, vogliono evitare che venga esternato in modo troppo esplicito. Naturale gioco delle parti.