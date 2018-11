Marotta rompe il silenzio: «Io all'Inter? È possibile»

MILANO - «Io all’Inter? È possibile». Considerato il riserbo che regna tra le parti, quello di Giuseppe Marotta suona (quasi) come un annuncio. L’ex amministratore delegato della Juventus, premiato a Castelfranco Veneto con il “Radicchio d’oro” 2018 nella sezione sport, all’ennesima domanda sull’argomento ha lasciato che si aprisse una crepa nel muro di silenzi che hanno contraddistinto gli ultimi giorni. Il futuro per Marotta è segnato e sarà in nerazzurro: Suning vuole ripetere (si spera con risultati paragonabili) quanto fatto a suo tempo dalla Juventus che affiancò uno dei dirigenti più navigati del nostro calcio all’allora inesperto Andrea Agnelli. Parabola del tutto simile a quella che ha come protagonista in nerazzurro Steven Zhang che, già scritto da Tuttosport, ha segretamente incontrato due volte l’ex ad bianconero con cui immediatamente è scattato grande feeling. (...)

