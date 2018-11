Pressing su Todibo: CR7 e BBC gli assi Juve

Al mercato di gennaio manca più di un mese, ma il “Gran Premio Todibo” si concluderà prima. La Juventus è in pole per il 18enne difensore del Tolosa, però non corre da sola. La concorrenza è numerosa e ricca: Barcellona, Bayern, Liverpool, Manchester United, Napoli, Borussia Dortmund, Schalke, Lione. Il centrale rivelazione della Ligue 1 (10 presenze e un gol in campionato prima di essere messo ai margini della squadra per motivi contrattuali) nei prossimi dieci giorni scremerà la lista delle pretendenti. Todibo, che non ha intenzione di rinnovare l’accordo che scade nel giugno 2019 con il Tolosa, nei prossimi giorni si confronterà con il proprio entourage per valutare pro e contro di ogni proposta con l’obiettivo di arrivare alla scelta finale entro metà dicembre.

LE CARTE DELLA JUVE - I campioni d’Italia sono uno dei club che intrigano maggiormente il francese. I motivi sono diversi: allenarsi con Cristiano Ronaldo; confrontarsi e studiare da vicino difensori del calibro di Giorgio Chiellini e compagni di reparto, da José Mourinho definiti «professori di Harvard» e in tutto il mondo considerati dei riferimenti; approdare in un club ambizioso in cui la retroguardia per ragioni anagrafiche sarà certamente rinfrescata nei prossimi due anni (Rugani è l’unico Under 30).

La Juventus nei prossimi giorni aumenterà il pressing con l’obiettivo di superare la concorrenza: stando a quanto filtra dalla Francia, il giocatore guarda con un certo interesse anche alla Premier League.

