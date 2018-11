Juventus, Isco tenta Allegri: assalto bianconero

TORINO - Sei a zero, come un set senza storia a tennis. E senza storia sembra il rapporto tra Santiago Solari, il nuovo tecnico del Real Madrid dal licenziamento di Julen Lopetegui, e Isco: sei le partite disputate dai blancos con l’allenatore promosso dal Castilla, zero le presenze da titolare per il ventiseienne trequartista. Talmente senza storia il loro rapporto, da mettere seriamente a rischio la storia tra il numero 22 e il Real, iniziata nell’estate del 2013 quando Florentino Perez acquistò per 25 milioni dal Malaga l’allora Golden Boy di Tuttosport in carica. Fine che potrebbe arrivare già a gennaio, tanto sono ormai logori i rapporti tra Isco e l’ambiente del Madrid (il solo Solari non avrebbe certo un’incidenza così pesante sulle strategie della Casa Blanca): «La Juve e il City vengono per Isco», titolava ieri As.

CHIODO FISSO - Non è la prima volta che la società bianconera mette gli occhi sul talento spagnolo. Quando esplose nella Champions League 2012- 13, trascinando il Malaga ai quarti di finale, la Juventus non poteva ancora competere né per fascino né per forza economica con il Real. (...)

