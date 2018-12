Calciomercato, David Villa raggiunge Iniesta al Vissel Kobe in Giappone

TOKYO (GIAPPONE) - L'ex attaccante della nazionale spagnola David Villa raggiunge in Giappone Andres Iniesta, ex compagno di squadra al Barcellona. Il 36enne, campione d'Europa nel 2008 e campione del mondo nel 2010, vestirà la maglia del Vissel Kobe. Dal 2014 Villa giocava nella Mls dove vestiva la maglia del New York City Fc ma nei giorni scorsi lo spagnolo aveva annunciato che non avrebbe prolungato il contratto. Nella città portuale giapponese, oltre ad Iniesta, l'attaccante troverà come collega di reparto il tedesco Lukas Podolski.