Trincao-Juve, cinque cose che forse non sapete sull'obiettivo di Paratici

Francisco Trincao è uno degli attaccanti più promettenti d'Europa. Gli scout lo avevano nel mirino da molto tempo ma i 5 gol che hanno costellato la vittoria del Portogallo nell'Europeo Under 19 (in finale contro l'Italia) hanno esaltato le sue grandi potenzialità. Il 19enne nato a Viana do Castelo, città di 90mila abitanti nel Nord del Portogallo, ha attirato su di sè i riflettori di mezza europa ma la Juventus sembra davvero ad un passo dal bruciare la concorrenza. La corsia preferenziale con il suo agente Jorge Mendes sta oliando i meccanismi di una trattativa con lo Sporting Braga che potrebbe chiudersi per un totale di 15 milioni di euro (2 per il prestito più 13 per il riscatto). Una cifra elevata per un giocatore che ha debuttato solo il 28 dicembre in prima squadra entrando al posto di Fransergio al 62'. Al termine del match il suo allenatore Abel Ferreira ne ha parlato così: «Si allena sempre con noi e cerca costantemente di sfidare i propri limiti e gli altri giocatori nel suo ruolo». Alla Juventus potrebbe iniziare a giocare nell'Under 23 in Serie C per poi sbarcare in prima squadra.

