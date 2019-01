Dalla Spagna: «La Lazio chiede Malcom al Barcellona»

TORINO - C'è anche la Lazio su Malcom. Il 21enne attaccante brasiliano, arrivato in estate dal Barcellona quando era sembrato ad un passo dalla Roma, non sta trovando spazio nelle file blaugrana e i biancocelesti sono tra i club pronti ad approfittarne. Come scrive 'Sport', il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare hanno avviato i contatti con il Barça sulla possibilità di un prestito. La Lazio, oltre a sostenere il peso dell'ingaggio, garantisce al giocatore una vetrina che gli permetterebbe di crescere, a tutto vantaggio dei catalani. E approdare in una squadra in lotta per un posto in Champions League potrebbe rappresentare una sfida ambiziosa per Malcom. Anche se il Barcellona ha ribadito di non avere alcuna volontà di privarsi del brasiliano a gennaio. A meno che non arrivi un'offerta di quelle davvero impossibili da rifiutare.