ESPN: «Il fratello di Higuain tratta con il Chelsea a Londra»

LONDRA - Gonzalo Higuain al Chelsea, una trattativa di mercato tutt'altro che tramontata. Secondo quanto riporta ESPN infatti Nicolas, fratello e agente del bomber argentino, si troverebbe a Londra per concludere gli ultimi dettagli della trattativa che porterebbe il Pipita al Chelsea. Ai Blues, Higuain ritroverebbe Maurizio Sarri, tecnico che lo ha allenato a Napoli e che lo avrebbe voluto già l'estate scorsa prima del trasferimento dell'argentino al Milan.

CERCASI BOMBER - Con Higuain, il Chelsea potrebbe finalmente ritrovare una prima punta in grado di garantire un rendimento continuo e una prolificità sotto porta. I Blues, infatti, da quando hanno venduto Diego Costa all’Atletico Madrid, una stagione e mezzo fa, hanno dovuto fare i conti con i problemi sotto porta di Morata, Giroud e Batshuayi, calciatori che non sono riusciti a garantire un apporto realizzativo soddisfacente. L’acquisto di Higuain, calciatore che in carriera ha fin qui realizzato 290 gol, rivitalizzerebbe l'attacco dei londinesi. Dal canto suo, l'attaccante, in crisi al Milan, ritroverebbe l'allenatore che l'ha esaltato nel suo ultimo anno al Napoli nel quale ha raggiunto la quota di 36 gol in Serie A.

LE CRITICHE DI LEONARDO - A conferma del momento non facile di Higuain al Milan, le dichiarazioni di Leonardo a margine della conferenza di presentazione di Paquetà: «Il gol cambia qualcosa, ma uno deve anche continuare, prendersi le sue responsabilità, per forza. Ha vissuto un momento un po' così, deve chiuderlo e pedalare».