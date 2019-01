Mundo Deportivo: «Tentazione Coutinho per il Manchester United»

BARCELLONA - Philippe Coutinho al Manchester United , questa l'indiscrezione che arriva dal Mundo Deportivo, testata giornalistica che gravita intorno al mondo Barcellona. L'interessamento dello United scaturisce dal malumore del fantasista brasiliano, ex Inter e Liverpool , scontento sia del ruolo che dei minuti che il tecnico blaugrana Valverde gli sta concedendo. Nell’ultimo mese Coutinho è partito dal primo minuto solamente nelle partite di Coppa: in Champions League contro il Tottenham e nella sconfitta di Coppa del Re del 10 gennaio contro il Levante in cui ha segnato il rigore del 2-1 con cui ha tenuto aperto il discorso qualificazione per i suoi. In Liga, invece, l’ultima presenza da titolare risale al 2 Dicembre contro il Villarreal .

POSSIBILE RITORNO IN PREMIER ? - La dirigenza dei Red Devils sta fiutando l’affare e avrebbe contattato l'entourage del calciatore per sondarne la disponibilità. Lo stesso Mundo Deportivo, tuttavia, riferische che, al momento, Coutinho non sembra disposto ad un nuovo trasferimento ma se la situazione non cambia entro la fine della stagione, potrebbe valutare un suo ritorno in Premier League. Sempre con una casacca rossa, ma questa volta del Manchester United.

Arrivato al Barca nel gennaio del 2018 per 160 miloni di euro, Coutinho è stato l’acquisto più oneroso nella storia del club catalano, superando il compagno di squadra Dembelè.