Milan, la moglie di Carrasco: «Offerte arrivate anche dall'Italia»

TORINO - Yannick Ferreira Carrasco, ex Atletico Madrid, continua a essere inserito tra gli obiettivi di mercato del Milan. L’ala belga, classe 1993 attualmente gioca nel campionato cinese con la maglia del Dalian Yifang che a Febbraio 2018 ha versato 30 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid. Dopo un solo anno di Cina però il mancino di Vilvoorde sembra voler tornare il prima possibile nel vecchio continente.

PARLA LA MOGLIE - Lo ha confermato la moglie Noémie Happart in una intervista rilasciata al portale belga RTFB. “Ci sono molte cose in corso. È stato cercato da diversi club. Le offerte sono arrivate da Germania, Spagna, Inghilterra e dall'Italia, ma non c'è nulla di concreto, non ha firmato ancora nulla. Manchester United? Sì, sono interessati. […] Vedremo quali saranno gli sviluppi, forse torneremo in Europa.”