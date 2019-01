Daily Mail: «Piatek, il Genoa rifiuta due offerte del West Ham»

LONDRA - Il West Ham insiste per Piatek. Il bomber del Genoa, scelto dal Milan per sostituire Higuain destinato al Chelsea, è nella lista dei possibili rinforzi degli Hammers che potrebbero cedere a gennaio Arnautovic e Hernandez.

IL GENOA RIFIUTA DUE OFFERTE - Stando al Daily Mail, il West Ham avrebbe presentato due offerte al Genoa per acquistare Piatek a gennaio, una di 35 milioni più bonus, l’altra di 40. Entrambe le proposte sono state respinte dalla dirigenza del Grifone. Consapevole delle tante pretendenti per il suo attaccante, l'impressione è che il Genoa stia prendendo tempo in attesa di capire le mosse del Milan che avrebbe già raggiunto un accordo di con il calciatore su ingaggio e durata del contratto.