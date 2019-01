L'Equipe: «Paredes al Psg: un colpo da 47,5 milioni»

TORINO - È stato trovato l'accordo tra il PSG e lo Zenit per il centrocampista ex Roma Leandro Paredes. Thomas Tuchel aveva richiesto un rinforzo per il centrocampo e, negli scorsi giorni, si era parlato della trattativa per Allan del Napoli. Aurelio De Laurentis ha sparato alto, chiedendo 100 milioni in cambio della stella brasiliana. L'acquisto di Paredes da parte dei francesi potrebbe quindi allontanare definitivamente le voci di mercato che vedono protagonista il numero 5 azzurro. Almeno fino a giugno i tifosi del Napoli dovrebbero stare tranquilli, anche se in questo calciomercato, fino all'ultimo, non si sa mai.

RINFORZI A CENTROCAMPO - Conoscendo gli sceicchi e le loro follie sul mercato, non è però escluso che i campioni di Francia provino a ingaggiare anche il numero 5 del Napoli. Anche perché Allan e Paredes sono due giocatori diversi e Tuchel, che deve risolvere la grana Rabiot, ha sempre parlato di un paio di rinforzi necessari in mezzo.

AL PSG - Paredes, centrocampista non rapidissimo ma di grande visione, è in grado di attirare il pressing avversario per liberare poi i compagni negli spazi. Questa sua qualità può risultare particolarmente preziosa nella squadra di Tuchel per esaltare le incursioni di Cavani, Neymar e Mbappé.

IN SERIE A - Leandro Paredes deve ancora compiere 25 anni ma ha ormai raggiunto la completa maturazione. Arrivò alla Roma dal Boca Juniors nel 2014 e trovò in panchina Rudi Garcia. Nel suo primo anno non giocò tantissimo e la società lo mandò in prestito ad Empoli. In Toscana giocò regolarmente e, sotto la sapiente guida di Marco Giampaolo, segnò anche due reti in campionato. L'anno dopo tornò nella Capitale dove trovò spesso spazio tra i titolari. A fine anno lo Zenit lo comprò per 23 milioni di euro più bonus. Ora è a un passo da Parigi.