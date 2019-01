Juventus, Bruno Alves al posto di Benatia. Bloccato anche Caceres

TORINO - La Juventus è già oltre Medhi Benatia, virtualemente un ex. Sono ore frenetiche per i dirigenti bianconeri, impegnati su più tavoli per individuare la migliore delle soluzioni possibili dai costi contenuti per tamponare l’uscita del 31enne marocchino. Il tempo è poco (mancano 6 giorni alla chiusura del mercato) e le difficoltà molte. Il responsabile dell’area sport Fabio Paratici è orientato su un prestito o un low cost di lusso in modo da non impegnarsi troppo per l’estate, quando ripartirà la caccia a Matthijs De Ligt (Ajax) e Ruben Dias (Benfica). I nomi oggetto di sondaggi sono diversi, ma nelle ultime ore sta prendendo quota anche un’idea romantica legata a Cristiano Ronaldo. La Juventus sta facendo più che un pensiero a Bruno Alves, 37enne difensore portoghese del Parma e grandissimo amico di CR7. Il connazionale di Cristiano è atteso allo Stadium il 2 febbraio con gli emiliani, ma alla Continassa stanno valutando anche la possibilità di anticiparne lo sbarco con l’intenzione di affidargli l’eredità di Benatia. Bruno Alves è sponsorizzato da Ronaldo e dal super agente Jorge Mendes, che è il manager di entrambi. Il difensore portoghese ha dimostrato in questa prima parte di stagione una condizione brillante; e di esperienza - anche a livello internazionale - ne ha da vendere. Bruno Alves non è l’unico nome oggetto di valutazioni - e probabilmente non è nenache il primo nei pensieri di Paratici - ma potrebbe essere una delle piste più realizzabili. L’ok del Parma, in virtù degli ottimi rapporti tra i club (un incontro c’è stato anche ieri a Milano), non è scontato (gli emiliani vorrebbero rinnovargli il contratto che scade a giugno), ma neppure impossibile. Il fatto che al lavoro ci sia Jorge Mendes aumenta, però, le percentuali di riuscita.



DESTINO CACERES - Bruno Alves al posto di Benatia è più di un’idea, ma al momento non è l’unica. Nel caso sarebbe un trasferimento baciato dal destino. Già, perché Bruno Alves, lo scorso 16 luglio, era in seconda fila durante la presentazione mondiale di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. I due sono molto amici, insieme hanno vinto l’Europeo del 2016. Oltretutto il difensore del Parma chiuderebbe un cerchio: già in passato è stato a un passo dalla Juventus, soprattutto nell’agosto 2011 quando lo scambio Bonucci-Bruno Alves saltò all’ultimo momento. In caso di semaforo verde, stavolta i due diventerebbero compagni di squadra. Altrettanto romantico e affascinante sarebbe il terzo ritorno a Torino di Martin Caceres, che ha messo in standby l’ipotesi giapponese in attesa di capire come andrà a finire il colloquio Juve-Lazio delle prossime ore. Paratici ha “bloccato” l’uruguaiano, stimatissimo da Allegri, ma per il sì dovrà passare da Claudio Lotito.

