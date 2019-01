TORINO - Esce Medhi Benatia, entra Martin Caceres. La Juventus ha trovato l'accordo con la Lazio per l'acquisto difensore uruguaiano. Al club biancoceleste andranno 700 mila euro. Nelle prossime ore la firma sul contratto. Per Caceres sarà la terza volta in bianconero, dopo i periodi 2009/2010 e 2012/2016.

Seguono aggiornamenti