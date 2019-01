Juventus, Benatia in Qatar per le visite mediche

ROMA - Mehdi Benatia saluta la Juventus. Il difensore di origini marocchine si trova già in Qatar per le visite mediche di rito e per firmare il contratto con il nuovo club. Benatia giocherà con la maglia dell'Al-Duhail, squadra della capitale Doha. Malgrado l'infortunio alla caviglia occorso a Leonardo Bonucci ieri sera all'Olimpico di Roma, nel match contro la Lazio, il club bianconero non appare intenzionato a tornare sul mercato da qui a giovedì per sostituire il difensore che ha lasciato Torino.