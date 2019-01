Ufficiale Juventus, ceduto Benatia: «Grazie, è stato un piacere»

ROMA - Mehdi Benatia saluta la Juventus. Il difensore di origini marocchine oggi era in Qatar per le visite mediche di rito e per firmare il contratto con il nuovo club. Benatia giocherà con la maglia dell'Al-Duhail, squadra della capitale Doha.

UFFICIALE - In serata è arrivata l'ufficialità dell'operazione con un comunicato della Juve: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Tale operazione non genera effetti economici significativi per Juventus".