Ufficiale: Napoli, Rog in prestito al Siviglia fino a giugno

NAPOLI - Marko Rog in prestito al Siviglia fino al prossimo giugno. Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata. Lo hanno annunciato il Napoli e la società spagnola sui rispettivi siti ufficiali. Il centrocampista croato passa al club andaluso con un prestito secco per i prossimi cinque mesi. Pablo Machin, tecnico del Siviglia, potrà dunque contare su una soluzione in più a centrocampo: domani gli andalusi scenderanno in campo per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re contro il Barcellona al Camp Nou mentre sabato prossimo, il 2 febbraio, è in programma il match di Liga contro il Celta Vigo. Inoltre Rog farà presto ritorno in Italia visto che il Siviglia affronterà la Lazio nei sedicesimi di finale di Europa League: l'andata è in programma il 14 febbraio all'Olimpico mentre il ritorno si giocherà una settimana dopo, il 20, in Spagna al Ramón Sánchez Pizjuán.