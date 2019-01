Diretta calciomercato invernale: gli acquisti e le cessioni dell'ultimo giorno di trattative

TORINO - Si è chiusa alle ore 20 la finestra invernale del calciomercato in Italia. Da venerdì 1 febbraio, e fino al 31 marzo, sarà ancora possibile tesserare quei calciatori con contratto scaduto al 30 giugno 2018 o risolto entro la finestra di mercato di gennaio. Si potrà infine ancora cedere in quei mercati ancora aperti. Entro la mezzanotte di domani le squadre impegnate nelle coppe dovranno consegnare la nuova lista Uefa: possibile inserire fino a 3 nuovi giocatori, anche quelli che hanno già disputato la fase a gironi con un altro club.

Ore 20.20 - Il Cagliari prende Théréau dalla Fiorentina. Il club sardo ha comunicato di aver «acquisito a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2019, dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Théréau».

Ore 20.12 - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.S. Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Valeau, nato a Roma il 5 marzo 1999.

Ore 20.00 - Sandro dal Genoa all'Udinese. Il club friulano ha comunicato di «aver acquistato - con la formula del prestito con obbligo di riscatto - Sandro, centrocampista brasiliano classe 1989».

Ore 19.59 - Marco Sau alla Sampdoria, che comunica di aver «acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante nato a Sorgono, Nuoro, il 3 novembre 1987».

Ommalleo simpallao manca solo Marco #Sau — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 31 gennaio 2019

Ore 19.58 - Vasco Regini passa alla Spal: arriva in prestito dalla Sampdoria. A Ferrara arriva anche Marko Jankovic (23), centrocampista con doppia nazionalità serbo-montenegrina che si trasferisce a titolo definitivo dal Partizan Belgrado.

Ore 19.57 - Ivan Radovanovic (30) è un centrocampista del Genoa. Il serbo lascia il Chievo Verona a titolo definitivo dopo cinque anni e mezzo.

Ore 19.55 - «L'Hellas Verona comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Luigi Vitale dalla Salernitana. Il difensore ex Napoli e Juve Stabia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021».

Ore 19.54 - Il Parma saluta Yves Baraye. Il Padova ha infatti comunicato il trasferimento in biancoscudato del 26enne attaccante senegalese a titolo temporaneo dal club emiliano con opzione di riscatto.

Ore 19.51 - Allan Saint-Maximin al Milan non è possibile ora ma a giugno la trattativa potrebbe riaprirsi in estate: «Adesso è quasi impossibile perché c'è poco tempo e il Nizza ha bisogno di un attaccante per sostituirlo - ha detto a 'sportmediaset' Mirko Kirdermir, agente del 21enne attaccante del Nizza -. A giugno invece l'operazione potrebbe essere possibile, perché Allan gradisce la destinazione».

Ore 19.29 - Casasola alla Lazio, acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana anche se il 23enne difensore argentino resterà in prestito in Campania fino a fine stagione.

19.25 - Josè Dicombo Machin è un nuovo giocatore del Parma: il 22enne centrocampista della Guinea Equatoriale arriva dal Pescara in prestito fino a giugno.

19.22 - Il Sassuolo comunica di «aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: DELL'ORCO Cristian ('94, difensore): ceduto a titolo di prestito con obbligo di riscatto all'Empoli F.C.; MASANGU Keres ('00, centrocampista): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla A.S. Roma; MASTRIPPOLITO Leonardo ('00, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dall'Urbs Reggina 1914; PERAZZOLO Riccardo ('00, difensore): acquisito a titolo di prestito dall'Hellas Verona F.C.; STEAU Raul Ovidiu ('01, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal A.S. Viitorul Cluj».

19.20 - L'uruguagio classe 1999 Nicolas Schiappacasse passa al Parma, che ne ha definito l'arrivo dall'Atletico Madrid a titolo temporaneo.

19.18 - Roma, Marcucci al Foggia che comunica di aver acquisito, a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del classe '99 Andrea Marcucci.

19.11 - La Lazio ha ufficializzato il passaggio dell'attaccante Mattia Sprocati al Parma «a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in cessione definitiva».

18.46 - La Roma saluta Luca Pellegrini: «AS Roma rende noto di avere sottoscritto, con il Cagliari Calcio, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Pellegrini».

18.02 -Ora è ufficiale: la Lazio ha preso Romulo dal Genoa in prestito con diritto di riscatto

Ore 17.50 - C'è anche Leverbe per il Cagliari. Il club sardo ha annunciato «l’acquisto dall’U.C. Sampdoria del calciatore Maxime Leverbe: il giovane difensore arriva in rossoblù con la formula del prestito sino al 30 giugno 2019».

17.35 - Cacciatore, Luca Pellegrini al Cagliari, Andreolli al Chievo. Cagliari molto attivo sul mercato: preso il terzino destro del Chievo (a cui andrà in cambio il difensore Andreolli) mentre dalla Roma arriva il terzino sinistro Luca Pellegrini.

17:33 - Carpi, doppio colpo. Il Carpi ha ufficializzato l'arrivo «in prestito» del 25enne difensore Marcjanik dall'Empoli e del 27enne centrocampista Luca Rizzo «in prestito» dal Foggia. Il club emiliano aveva già chiuso anche per Mustacchio dal Perugia e Cissé dal Verona.

17.21 - Lazio, sempre più vicino Romulo. Il club di Claudio Lotito e del ds Igli Tare sta chiudendo per l'italo brasiliano Romulo, 31enne centrocampista centrale (ma all'occorrenza anche esterno) del Genoa. L'accordo sarebbe stato raggiunta sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

17.07 - Samp, Kownacki va al Fortuna Düsseldorf. Cessione in casa Sampdoria, che comunica di «aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, al Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dawid Kownacki».

Ore 16.58 - Juve, ceduto il baby Zappa. Il Novara comunica «il trasferimento, a titolo temporaneo, del centrocampista Claudio Zappa, classe 1997, proveniente della Società Juventus F.C». Calcisticamente cresciuto nel Sassuolo, in questa stagione ha collezionato 10 presenze e un gol in Serie C con la Juventus Under 23.

Ore 16.52 - Dalle ultime indiscrezioni sembra che la Juventus non abbia intenzione di prendere un difensore nel rush finale di calciomercato. Sembra dunque tramontare l'ipotesi Bruno Alves, portoghese del Parma connazionale della stella bianconera Cristiano Ronaldo: «Bruno Alves? Non l'ha chiesto nessuno», ha confermato a 'Radio Sportiva' il direttore sportivo degli emiliani Daniele Faggiano.

16.33 - Edera e Lyanco al Bologna, Portanova al Torino: «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Bologna Football Club 1909 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Edera». In Emilia finisce anche il difensore Vojnovic Lyanco «a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019» mentre i tragitto inverso lo compie il 18enne difensore centrale Denis Portanova che approda in granata a «a titolo definitivo».

16.25 - Non solo Farias, il Cagliari cede anche Pajac. La società sarda comunica di aver ceduto all'Empoli i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante che si trasferisce in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Arrivato in Sardegna nell'estate 2014, Farias chiude la sua esperienza in rossoblù con 33 reti in 138 partite. Il Cagliari comunica anche la cessione del giocatore Marko Pajac sempre all'Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto.