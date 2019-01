Calciomercato Reggina, dal Sudtirol arriva Procopio. Navas passa al Verona

REGGIO CALABRIA - La Reggina ha annunciato nella mattinata due operazioni di mercato. Il club ha infatti comunicato, tramite una nota "il settimo colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Matteo Procopio 22 anni". Il terzino, come si apprende dalla nota della società, "arriva in prestito dal Sud Tirol fino al termine della stagione". Queste le prime dichiarazioni di Procopio al momento della firma: "Sono contento di essere approdato alla Reggina. Ringrazio il presidente Luca Gallo e il direttore sportivo Massimo Taibi per l’opportunità che mi stanno concedendo, Reggio è una piazza importante". Nativo di Torino, classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile granata; prima del Sudtirol, ha indossato la maglia della Cremonese in serie B. L'altro movimento, stavolta in uscita, annunciato dalla Reggina è la cessione di "Gaetano Navas all’Hellas Verona. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo". Navas però non resterà in Veneto per il finale di stagione, visto che il Verona ha annunciato a sua volta di "aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019, le prestazioni del centrocampista classe 1997 alla società Paganese Calcio".