Juve, a Madrid Paratici ha incontrato l'agente di Zaniolo

Stesso luogo, protagonisti diversi. Madrid, quartiere Salamanca, Calle de Hermosilla. Nel lussuoso hotel Gran Meliá Fénix, quartier generale della Juventus nella capitale spagnola, un anno fa è iniziata, prima dei quarti di Champions, la clamorosa operazione del secolo Cristiano Ronaldo-Juventus. In quell'occasione, come hanno raccontato tanto il ds bianconero Fabio Paratici quanto il super agente di CR7 Jorge Mendes, è stata posta la prima pietra dell'affare. La Juve ha scelto la stessa residenza anche per questa due giorni di Champions e dalle parti di Calle de Hermosilla c'è stato il solito via vai di gente. Non solo tifosi a caccia di foto e vecchie glorie, ma anche addetti ai lavori. In tarda mattinata è stato avvistato il manager Claudio Vigorelli.

VIDEO: L'EUROPA INCORONA ZANIOLO

Lo stimato agente italiano, oltre che un importante mediatore internazionale, è il procuratore di Nicolò Zaniolo. Vigorelli, occhiali da sole e cappotto blu, è stato fotografato da qualche tifoso presente sul posto. Il manager di Zaniolo, assieme al suo storico assistito Marco Storari, ha fatto un passaggio nell'hotel della Juventus per salutare i dirigenti bianconeri. Non è stato l'unico (a Madrid c'era anche Mendes) e gli appuntamenti in queste occasioni rientrano nella normalità. Come è normale che Paratici, nella chiacchierata con Vigorelli, abbia chiesto aggiornamenti sulla situazione di diversi calciatori, compreso quello che viene considerato da tutti il miglior talento italiano. Talmente stimato, il gioiello della Roma, che anche altri agenti sono in pressing sul ragazzo, ma da fonti vicine alla famiglia filtra la massima fiducia in Vigorelli.