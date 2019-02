L'agente: «Il Real su Tagliafico perché Marcelo è vicino alla Juve»

VOCI DALLA SPAGNA - Le dichiarazioni di Schliepers confermano che la possibilità di vedere l'esterno brasiliano in bianconero non sarebbe così remota. Marcelo ha allontanato le voci , ma il rapporto non idilliaco con il tecnico Santiago Solari , che l'ha schierato solo tredici volte in campionato, non è un mistero. E poi alla Juve c'è il suo grande amico Cristiano Ronaldo .

IL FUTURO DI MARCELO - L'esplosione di Reguilón, e qualche errore di troppo in stagione, hanno ridotto l'impiego di Marcelo che finora nella Liga ha distibuito in media 64 passaggi a partita e ha completato 11 cross su azione sui 40 tentati. Marcelo avrebbe chiesto al club di valutare una sua cessione a fine stagione. In questa operazione, spiega l'agente Schlieper, rientrerebbe Tagliafico, a cui restano ancora due anni di contratto con l'Ajax, che contro il Real Madrid ha giocato un match spettacolare nell'andata degli ottavi di Champions League. "Tagliafico non ha clausola rescissoria, ma l’Ajax ha fissato un prezzo minimo per i top club europei" ha spiegato il suo procuratore. "Credo sia il momento giusto per Tagliafico di fare il salto di qualità”. Un salto che avvicinerebbe Marcelo alla Juventus.