Mercato: Zidane-Juve, è sfida totale

TORINO - Quest’anno Juventus e Real Madrid non hanno fatto in tempo a incrociarsi in Champions League, ma i segnali che arrivano dai solotti d’Europa fanno pensare che uno dei principali classici si disputerà comunque. Dopo la finale di Cardiff 2017 e il quarto di Coppa 2018, il terzo episodio della serie si giocherà sul campo neutro del mercato. Gli allenatori non fanno le trattative, però le condizionano. Se l’esonero di José Mourinho ha complicato i piani invernali della Juventus su Paul Pogba, il Zizou bis alla Casa Blanca rischia di creare non pochi problemi per giugno. Juventus e Real Madrid si stano incrociando su diversi obiettivi, soprattutto di passaporto francese. Florentino Perez ha garantito un mercato galattico al tecnico delle tre Champions consecutive e i primi spifferi lo confermano. Se Pogba è il primo obiettivo per il centropcampo, in lista ci sono anche Miralem Pjanic (di cui parliamo a pagina 11) e in Francia riferiscono di una recente mossa anche per Tanguy Ndombele del Lione. Il Real Madrid non li potrà comprare tutti, ma la discesa in campo di Perez come minimo alzerà i prezzi.

IL NUOVO POGBA - Il Real nei giorni scorsi ha preso informazioni su Ndombele. Perez ha un rapporto privilegiato con il presidente lionese Jean Michel Aulas - vedi affari Benzema, Mariano Diaz - ma la sensazione, ora come ora, è che il presidente del Real consideri il connazionale di Pogba come un piano B o C al Polpo stesso. Nelle prossime settimane le gerarchie saranno più chiare. Una cosa è certa: la Juventus è molto più che interessata alle mosse del Real Madrid.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport