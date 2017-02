Lo Juventus Karma di Francesco Gabbani: «Voglio conoscere Buffon»

Il vincitore dell'ultimo Sanremo è tifoso bianconero e carrarese come il capitano: «E Dani Alves me lo porterei in tournée» twitta

TORINO - Karma e... sangue freddo. Questo servirà alla Juventus contro il Porto nell'inferno dell'Estadio do Dragao e se far mantenere alla squadra il secondo è compito di Max Allegri e dei 'senatori' del gruppo, a trasmettere il primo ai bianconeri ci proverà da lontano Francesco Gabbani. Vincitore dell'ultimo Sanremo con il tormentone 'Occidentali's Karma', il cantante è infatti un tifoso juventino e di calcio e della sua passione ha parlato in un'intervista a Sky Sport. Partendo da un suo concittadino illustre, anzi due: «Sono di Carrara come Buffon ma non ho ancora avuto l'occasione di conoscerlo, sarebbe fantastico organizzare un incontro. Poi c'è anche Bernardeschi della Fiorentina, non conosco nemmeno lui ma sono felice di rappresentare insieme a loro la nostra città». Ma oltre al carrarese Buffon nella Juventus che domani sarà di scena in Portogallo c'è anche un quasi 'collega' come Dani Alves, che sui social ha sfoggiato spesso tutte le sue doti musicali e canore: «Gli darei un 10+ - ha concluso Gabbani - potrebbe seguirmi nelle tournée, oppure al prossimo Sanremo».

DANI ALVES CANTA: CHE NE DITE, E' PRONTO PER SANREMO? (VIDEO)