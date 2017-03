Juventus, Buffon: «I quarti? Eviterei il Leicester». Dybala: «Sogno il Barcellona in finale»

TORINO - «Al di là del risultato dell’andata e della loro nuova inferiorità numerica, appena subisci dei cali di attenzione rischi: questa partite vanno sempre giocate al massimo». Queste le parole del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, dopo la vittoria sul Porto con conseguente qualificazione ai quarti di Champions League. «Noi siamo migliorati tanto, abbiamo acquisito tanta consapevolezza: la Juventus deve stare sempre almeno nella top eight della Champions e se ci arrivi dieci volte di fila magari capita che una volta la vinci pure». Ed al prossimo turno «vorrei evitare il Leicester - conclude il numero uno della squadra - è una squadra difficile da affrontare e contro cui hai tutto da perdere».

Ci pensa Dybala: Porto ko 1-0. La Juventus controlla e vola ai quarti

DYBALA - L'argentino è felice: "Sono contento per il gol e soprattutto perché abbiamo vinto e passato il turno: la Juventus sta bene. Ora il livello si alza: tutte le squadre rimaste sono forti, giocano bene, ma noi cercheremo di arrivare fino alla fine chiunque sarà l’avversario che uscirà dall’urna. La Juventus è in grado di vincere, con la squadra che abbiamo non possiamo pensare di non poter arrivare in finale: ci sono tante squadre forti, ma noi siamo attrezzati per farcela. In finale giocherei con il Barcellona, per saldare il conto di due anni fa".