Casillas punge la Juventus: «Vedremo ai quarti di che pasta è fatta, per ora non è da semifinale»

TORINO - Piccola stoccata alla Juventus quella lanciata da Iker Casillas dopo il match vinto 1-0 sul Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League: «Le mie favorite per quest'anno? Il Real Madrid campione in carica ovviamente - ha detto il portiere dei lusitani ai microfoni di Premium Sport - e l'Atletico che nella passata edizione ha disputato la finale, se passerà il turno. Poi il Barcellona e il Bayern Monaco che insieme alle altre due hanno secondo me l'organizzazione tattica e i valori migliori». Un poker in cui non figurano dunque i campioni d'Italia: «La Juventus ha una buona squadra e grandi giocatori ma si è qualificata in maniera più comoda rispetto alle altre, visto che siamo rimasti in dieci nel primo tempo in entrambe le gare. Anche stasera non possiamo discutere la decisione presa dall'arbitro, ma se era già dura giocare in undici contro un'ottima squadra come quella di Allegri figuriamoci in dieci. Ai quarti vedemo di che pasta sono fatti i bianconeri». Casillas rivela poi un piccolo retroscena: «Cosa ho detto a Dybala prima del rigore? Ho cercato di farlo innervosire un po' dicendogli di tirarlo a destra come con Donnarumma ma lui ha cambiato angolo e mi ha spiazzato».

