Champions League, i tifosi del Barcellona: «I quarti? Meglio il Real Madrid della Juventus»

Nel sondaggio di "Sport" solo il 2% ha scelto la squadra di Allegri: più voti per il Real Madrid (43%) e Leicester (38%)

TORINO - I tifosi del Barcellona non vogliono pescare la Juventus ai quarti di finale di Champions League. Secondo il sondaggio del quotidiano spagnolo "Sport", infatti, alla domanda "chi preferireste incontrare nel prossimo turno", solo il 2% dei tifosi ha scelto la squadra di Allegri. Evidentemente la paura di una "rivincita" (dopo la vittoria in finale del 2015) si fa sentire. Ma il dato più sorprendente è che la maggior parte dei voti (43%) è andato sul Real Madrid. Un "Clasico" ai quarti sarebbe senz'altro una splendida vetrina per il calcio spagnolo. La seconda squadra preferita è il Leicester (38%), sulla "carta" definita la più debole ma poi si sa, nel calcio nulla è scontato. A seguire Monaco, Bayern Monaco e Atletico Madrid.

