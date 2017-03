Biglietti Juventus-Barcellona, settori e prezzi

TORINO - Domani, giovedì 23 marzo, e fino a domenica 26 marzo, la Juventus metterà in vendita i biglietti per la partita di Champions League contro il Barcellona. Si apre alle 14 con la prelazione per gli abbonati che, fino alle 23:59 di domenica 26 marzo potranno esercitare il loro diritto e acquistare il tagliando dello Stadium. Dalle 10 del 28 marzo fino alle 23.59 del 29 scatterà la seconda perlazione degli abbonati con posti Uefa. Poi, dal 30 marzo alle 10 toccherà agli iscritti a J1897 e, infine, spazio ai Premium Member che dal 31 alle ore 10 fino al 2 aprile alle 23.59 potranno acquistare il biglietto. Soltanto in quel momento sarà possibile acquistare i tagliandi rimasti: sarà una corsa che inizierà il 3 aprile alle ore 10, con prezzi da un massimo di 200 euro per un posto centrale in Tribuna Est, a un minimo di 30 euro per gli under 16 in Nord.

Biglietti Juventus-Barcellona, la lista completa con i prezzi e i settori:

Tribuna Ovest, Laterale 1°:

155 euro intero, 80 euro ridotto (under 16), 145 euro abbonati, 75 euro abbonati (under 16).

Tribuna Ovest, Laterale 2°:

135 euro intero, 70 euro ridotto (under 16), 125 euro abbonati, 65 euro abbonati (under 16).

Tribuna Ovest 2°:

145 euro intero, 75 euro ridotto (under 16), 135 euro abbonati, 70 euro abbonati (under 16).

Tribuna Family:

145 euro intero, 75 euro (under 18 / donne), 135 euro abbonati, 70 euro abbonati (under 18 / donne).

Tribuna Est, Centrale 1°:

200 euro intero, 100 euro ridotto (under 16), 100 euro invalidi, 190 euro abbonati, 95 abbonati (under 16), 95 invalidi abbonati.

Tribuna Est, Centrale 2°:

180 euro intero, 90 euro ridotto (under 16), 90 euro invalidi, 170 euro abbonati, 85 abbonati (under 16), 85 euro invalidi abbonati.

Tribuna Est, Laterale 1°:

145 euro intero, 75 invalidi, 135 abbonati, 70 abbonati (under 16), 70 invalidi abbonati.

Tribuna Est Laterale 2°:

135 euro intero, 70 euro ridotto (under 16), 70 euro invalidi, 125 euro abbonati, 65 euro abbonati (under 16), 65 euro invalidi abbonati.

Tribuna Nord/Sud Est 2°:

115 euro intero, 60 euro ridotto (under 16), 105 euro abbonati, 55 euro abbonati (under 16).

Tribuna Nord 1°-2°:

55 euro intero, 30 euro ridotto (under 16), 30 euro invalidi, 50 euro abbonati, 25 euro abbonati (under 16), 25 euro invalidi abbonati.

Tribuna Sud 1°-2°:

55 euro intero, 30 euro ridotto (under 16), 30 euro invalidi, 50 euro abbonati, 25 euro abbonati (under 16), 25 euro invalidi abbonati.