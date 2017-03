Crespo: «Juventus-Barcellona? Se entrambe saranno al top della forma, passeranno gli spagnoli»

ROMA - "Chi passerà il turno tra Juventus e Barcellona? Se tutte e due le squadre saranno al 100% passerà il Barcellona". Lo dice Hernan Crespo, che intervistato da Premium Sport dichiara: "Speriamo che il Barça cali un po’ e la Juve mantenga il 100%. Saranno sicuramente due sfide affascinanti e la Juve può giocarsela alla grande. Ho solo una perplessità, in quanto il Barcellona ha già avuto la sua serata storta, quella nella gara d’andata contro il Psg. Napoli-Juve può cambiare le sorti del campionato? No, io l’ho detto all’inizio della stagione: se la Juve fa la Juve non c’è storia”.