Champions League: da Bettega e Zalayeta alla finale di Berlino, quante emozioni tra Juventus e Barcellona

TORINO - Il quarto di finale di Champions League tra Juventus e Barcellona sarà il quinto doppio confronto tra le due squadre, a cui si aggiunge la gara secca della finale di Champions League del 2015. Domani allo ‘Stadium’ (ore 20.45) andrà in scena dunque il decimo incontro storico tra i campioni d’Italia e i ‘blaugrana’. La prima doppia sfida fu quella nella Coppa delle Fiere 1970/1971 e sorrise alla Juventus guidata allora da Armando Picchi, che riuscì a battere due volte i catalani nei sedicesimi di finale: vittoria per 2-1 al ‘Camp Nou’ all'andata con le reti bianconere firmate da Haller e Bettega e Marcial ad accorciare le distanze per i padroni di casa; un 2-1 bissato poi nel match di ritorno a Torino grazie ai gol di Bettega e Capello e l’inutile rete segnata nel finale dagli ospiti con Pujol.