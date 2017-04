Maxi Lopez, foto con Messi: un messaggio alla Juventus e... a Icardi

L'attaccante del Torino pubblica su Instagram l'abbraccio con gli amici del Barcellona e della nazionale. In Argentina sicuri: Icardi fuori per il matrimonio con Wanda twitta

TORINO - C'è una foto di Maxi Lopez che sta facendo discutere in Argentina, nelle ore in cui la nazionale è rimasta senza commissario tecnico dopo le dimissioni di Bauza. È un'immagine pubblicata dall'attaccante del Torino sul proprio profilo Instagram. Perché nell'abbraccio allo Stadium con Andres Iniesta, Javier Mascherano e Lionel Messi, sono racchiusi due messaggi. Il primo è per la Juventus, visto che l'attaccante del Toro farà probabilmente il tifo per i suoi amici ed ex compagni di squadra (è stato calciatore del Barcellona nella stagione 2005-06) stasera nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Il secondo, quello più importante, è per Mauro Icardi, che ha sposato la sua ex moglie Wanda Nara. La stampa argentina è convinta che uno dei motivi per cui l'attaccante dell'Inter continua a non essere convocato in nazionale è perché non sarebbe gradito da uno spogliatoio in cui Lopez ha molti amici, soprattutto tra i "senatori". E questa foto, accompagnata dal commento "Guardali da Instagram!", sembra avere un destinatario chiarissimo.