«Juventus, il Barcellona ha il 45% di vincere allo Stadium»

ROMA - Tutto pronto per la sfida allo Stadium di questa sera tra Juventus e Barcellona. La squadra di Allegri cercherà di ottenere un risultato utile alla qualificazione nel match d'andata a Torino. Ma l'algoritmo di Microsoft non dà chance alla Juve. Bing, infatti, ha fornito una previsione di vittoria molto favorevole ai blaugrana, con una percentuale di ben 45%. Seppur un pronostico, Bing cerca di sfruttare innumerevoli dati provenienti dai contenuti disponibili sul web. Gli anti-juventini saranno sicuramente contenti ma poi le partite vanno giocate sul campo. Non resta che aspettare il risultato vero e proprio.

Juventus-Barcellona: segui la giornata in diretta