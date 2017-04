I tifosi gufano la Juventus: «Tutta Napoli tifa Barcellona»

TORINO - «Tutta Napoli tifa Barcellona». Questo il diktat di alcuni tifosi del Napoli che, a meno di 24 ore dalla sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Barcellona, hanno lanciato sui social network messaggi d'incoraggiamento per il club spagnolo. Se da una parte non c'è il patriottismo italiano in Europa, dall'altra tantissimi tifosi dei blaugrana si sentono convinti di poter vincere la sfida: «È tempo di dare alla Juve una lezione di calcio: noi siamo il Barca!» oppure «Davanti al loro cancello (catenaccio) ci pensa la MSN, la semifinale è vicina!».

JUVE-BARCELLONA DA RECORD ALLO STADIUM!

TRA OTTIMISMO E PESSIMISMO - Come detto, i tifosi del Barcellona sono sicuri di poter vincere e si lanciano, addirittura, con i pronostici: «Messi finiscili, vinciamo 3-1!», «Hoy gana El Barça 3-0 (Oggi vince il Barça 3-0)». Mentre altri tengono presente gli arbitri di gara affermando: «Attenzione al direttore di gara stasera», un'altra parte non ne vuole sapere di una vittoria: «Io sono per il Barcellona ma la Juve è superiore».

Iago Falque: «Tifo per le spagnole, soprattutto contro la Juventus»