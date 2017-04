Orgogliosi di questa Juve!

Dybala che surclassa Messi nella notte magica dello Stadium è uno spettacolo che rimarrà a lungo nella memoria. Il 3 a 0 schiacciante con cui la Juve mostra tutta la sua purezza offensiva unita alla francescana umiltà difensiva ha completamente disorientato un Barcellona che non si aspettava di trovarsi davanti un’armata così letale e compatta. Questo è il Nuovo Calcio, signori. Lontano dalla chimera di una bellezza assoluta ma talvolta fumosa e inefficace.

E’ il calcio che si fa ammirare per l’utilità che produce. E’ il calcio che combatte, che morde, che soffre e che alla fine vince. Orgogliosi di una squadra come la Juve così come siamo stati orgogliosi di un Napoli uscito a testa alta dal doppio confronto con il Real Madrid. Due modi diversi di farsi apprezzare in un’Europa da troppo tempo avara di ammirazione nei nostri confronti. Ora il ritorno: il Camp Nou ha scarnificato un presuntuoso Psg, ma questo la Juve lo sa già....