Sollievo Juventus: Dybala in gruppo, punta il Barcellona

TORINO – Cresce l’ottimismo in casa Juventus sulle condizioni di Paulo Dybala, messo ko da Muntari nell’ultima sfida di campionato vinta per 2-0 a Pescara grazie a una doppietta di Higuain. Il fantasista argentino infatti ha sudato in gruppo oggi nell’allenamento di Pasquetta e dovrebbe esssere regolarmente in campo mercoledì sera nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona al ‘Camp Nou’, dove gli uomini di Massimiliano Allegri si presenteranno forti del 3-0 ottenuto nel primo round allo ‘Stadium’. La seduta di lavoro è stata dedicata principalmente alla tecnica e alla tattica, mentre domattina a Vinovo è in programma la rifinitura prima del pranzo di squadra e della successiva partenza per la Cataologna. Sempre domani (ore 18.30) è in programma la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, che sarà affiancato da Dani Alves che tornerà a Barcellona da ex. Nessun allenamento è previsto invece prima del match sul terreno del ‘Camp Nou’, che i campioni d’Italia si limiteranno a testare nel classico ‘walk around’ prepartita.