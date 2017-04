Juventus, Allegri: «Lucidi e freddi. E attaccheremo anche noi!»

L'allenatore della Juventus: «Ci sarà il momento per attaccare e quello per difendere. Dobbiamo fare tutto bene senza calcoli sul risultato dell'andata» twitta

BARCELLONA - Massimiliano Allegri è sereno, concentrato, lucido. E spiega: «La partita perfetta della Juventus è quella che fa passare il turno. Detto questa noi dobbiamo essere lucidi e freddi, ci sarà il momento per attaccare e quello per difendere, sapendo che le debolezze della fase difensiva del Barcellona non possono essere cambiate in una settimana. Dopodiché loro hanno sempre grandi potenzialità in avanti. Noi dobbiamo essere fiduciosi e lucidi»

DA BERLINO A BARCELLONA - «Rispetto a due anni fa è una Juventus diversa nelle caratteristiche dei giocatori, soprattutto a centrocampo. Ora ho esterni come Cuadrado e Mandzukic che non avevo, non ho i centrocampisti che avevo nel 2015, ma bisogna saper sfruttare le caratteristiche che si hanno. E domani è un momento importante per la nostra stagione».

TUTTO GIUSTO - «Luis Enrique non so se ci crede. Noi abbiamo molto rispetto, sappiamo che serve un’altra grande partita, ma c’è poco da pensare e molto da fare. Fase offensiva e fase difensiva, come in ogni partita. loro hanno tre giocatori davanti molto importanti, ma i nostri difensori e centrocampisti sanno come fare»

LA FORMAZIONE - «Dybala sta bene, stanno bene tutti. Non ci saranno variazioni rispetto alla scorsa settimana, ma la partita sarà diversa»

SIAMO TOSTI - «La forza della squadra è che a livello mentale è una squadra tosta con giocatori con esperienza internazionale ed è molto cresciuta in autostima e fiducia nei propri mezzi. non bisogna pensare ai tre gol, ma a una partita da vincere».

NIENTE CALCOLI - «Io dico e ripeto: noi dobbiamo affrontare la partita senza pensare cosa è successo all’andata, come se fosse una partita secca per portare via un risultato positivo. Dobbiamo essere bravi a leggere la partita. Fondamentale è la lucidità. Non calcoliamo niente! i conti a me non piacciono»

OPPORTUNITA’ - «Questa è l’esame di laurea a livello internazionale? No, è una crescita all’interno di un percorso. la Juventus deve giocare sempre i quarti, poi un anno va bene un anno meno bene, ma deve essere sempre lì. La consapevolezza è diversa. Domani non è un esame, ma un’occasione impotante per andare in semifinale. Una tappa per arrivare a Cardiff, non si vince niente. Se passiamo il turno non abbiamo vinto niente. Calma ed equilibrio».

L’ARBITRO - «Dirigerà un arbitro di caratura internazionale e io mi fido della loro bravura. L’importante è che noi stiamo dentro il campo per 95 minuti»

DISCORSO PRE PARTITA - «Molto semplice: fate una buona fase difensiva e una buona offensiva»

JUVENTINO VERO - «Che ci sia un legame fra me e i tifosi e l’ambiente mi fa molto piacere. I meriti di questa crescita siano partiti dalla società e poi aiutata dai giocatori!».

NIENTE CALI DI TENSIONE - «Per evitare errori di deconcentrazione non c’è bisogno di andare a vedere la semifinale di Coppa Italia con l’Inter dell’anno scorso, basta prendere Napoli… che anche lì per poco non ci sbattevamo»