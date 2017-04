Champions League, Barcellona-Juventus: la diretta della giornata

Stasera alle 20.45 la grande sfida del Camp Nou. Si parte dal 3-0 dell'andata per i bianconeri. Segui con noi il live twitta

BARCELLONA - Finalmente ci siamo. Stasera alle 20.45 andrà in scena la grande sfida del Camp Nou tra Barcellona e Juventus. Si parte dal 3-0 dell'andata per i bianconeri. Notizie, aggiornamenti, indiscrezioni: tutto quello che c'è da sapere sul ritorno dei quarti di finale della Champions League. Segui con noi il live della giornata:

15.40 CHI E' KUIPERS, L'ARBITRO MILIONARIO DI QUESTA SERA

Dopo gli errori del Bernabeu, grande attesa per la direzione di gara dell'olandese

15.20 CORI E FUMOGENI, I TIFOSI SOTTO L'ALBERGO

Alle 19 il pullman della Juventus partirà alla volta del Camp Nou

14.55

12.50 INVASIONE BIANCONERA A BARCELLONA

Saranno oltre 4.000 i tifosi della Juventus sulle tribune del Camp Nou. La città catalana comincia a essere invasa, nel centro, sul lungomare e nei dintorni dello stadio da centinaia di sostenitori bianconeri arrivati dall'Italia ma anche da altri Paesi. Molti altri raggiungeranno la capitale catalana all'ora di pranzo o nel pomeriggio.

12.30 JUVE, ECCO CHI GIOCA STASERA. DYBALA E' CARICO

Le scelte tattiche di Allegri: Mandzukic deve rompere il fronte da sinistra

12.15 LA STAMPA SPAGNOLA TRA REMUNTADA E VALENTINA ALLEGRI

Sui quotidiani sportivi catalani si respira molta fiducia e il ruolo chiave ce l'avrà lo stadio

11.50 LA MATTINATA DELLA JUVE E' PASSATA COSI'

La squadra si è allenata all'interno. Dybala il più concentrato

11.30 «SARA' LA PARTITA DI MESSI-SUAREZ-NEYMAR»

Il Mundo Deportivo elenca i motivi che dovrebbero spingere il tridente di Luis Enrique a far male

11.15 JUVE, ADESSO E' L'ORA DI DYBALA

Al Camp Nou da spettatore, durante un "Clasico", il ragazzo fece a se stesso una promessa che stasera vuole onorare

11.00 ALLEGRI ATTENTO, LA JUVE HA TRE DIFFIDATI

Chi sono i bianconeri a rischio squalifica contro il Barcellona

10.45 JUVE, IL BONUS MILIONARIO PER LA SEMIFINALE

Guarda quanto incasserebbero i bianconeri passando il turno stasera

10.20 BARCELLONA-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le scelte di Allegri e Luis Enrique. Scopri gli undici in campo stasera

10.00 BARCELLONA-JUVENTUS IN TV E IN DIRETTA

Ecco come e dove vedere la grande sfida del Camp Nou