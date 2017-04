Champions League, la Juventus può entrare nella top 5 di tutti i tempi

In caso di vittoria al Camp Nou contro il Barcellona, la squadra di Allegri scavalcherebbe l'Arsenal al quinto posto nella classifica generale della competizione twitta

TORINO - Vincere al Camp Nou per passare il turno ed entrare nella top 5 della classifica di tutti i tempi della Champions League. La Juventus stasera contro il Barcellona ci proverà: nel ranking "all time" della massima competizione è sesta a 206 punti, dietro all'Arsenal quinto a 207. Difficile arrivare ai colossi alle prime quattro posizioni (Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United), ma la squadra di Allegri, in caso di successo, guadagnerebbe due punti che le consentirebbero di scavalcare gli inglesi. Se arrivasse un pareggio, invece, ci sarebbe l'aggancio.

ALTRE ITALIANE - Nelle prime dieci posizioni c'è anche un'altra italiana, il Milan (197 punti). Poco fuori l'Inter (undicesima), seguono Roma (24ª), Lazio (35ª), Fiorentina (46ª) e Napoli (49°).

CLASSIFICA DI TUTTI I TEMPI DELLA CHAMPIONS LEAGUE

1. Real Madrid, 325 punti

2. Barcellona, 316 punti

3. Bayern Monaco, 288 punti

4. Manchester United, 272 punti

5. Arsenal, 207 punti

6. Juventus, 206 punti

7. Milan, 197 punti

8. Chelsea, 190 punti

9. Porto, 185 punti

10. Lione, 134 punti

LE ALTRE ITALIANE NELLA CLASSIFICA DI TUTTI I TEMPI DELLA CHAMPIONS LEAGUE

11. Inter, 126 punti

24. Roma, 75 punti

35. Lazio, 45 punti

46. Fiorentina, 30 punti

49. Napoli, 26 punti

85. Parma, 7 punti

98. Udinese, 5 punti