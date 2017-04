L'erede di Messi? Neymar incorona Dybala: «Ha un sinistro letale»

BARCELLONA - Con il 32enne Cristiano Ronaldo che continua a segnare gol nel Real Madrid (ieri nel quarto di finale di Champions vinto ai supplementari contro il Real con una tripletta ha raggiunto quota 103 reti in Europa) e il quasi 30enne Lionel Messi che viene ancora considerato il migliore del mondo, ci si inizia a chiedere quali sono gli eredi del portoghese e dell'argentino del Barcellona.

Un quesito posto da'Esporte Interativo' a Neymar, che della 'Pulce' è compagno nella squadra 'blaugrana' che stasera cercherà un'altra storica 'remuntada' contro la Juventus: «Della nuova generazione mi piace molto Griezmann - ha risposto il 24enne attaccante brasiliano -, ma ho un debole per Gabriel Jesus con cui ho avuto il pacere di giocare in nazionale e alle Olimpiadi di Rio: ha un grande potenziale. E poi c'è Dybala, che ha un sinistro fantastico: se lo lasci solo può farti male e per centrare il pass per la semifinale di Champions non dovremo concedergli alcuno spazio».

