Champions League, i sorteggi delle semifinali: Monaco-Juventus e Real Madrid-Atletico

TORINO - Evitate le spagnole. la Juventus giocherà la semifinale di Champions League contro il Monaco di Jardim. Andata in trasferta, ritorno allo Stadium. Nell'altra semifinale, come nella finale di Milano del 2016, è derby di Madrid tra Real e Atletico. Andata al Bernabeu, ritorno al Calderon.

Le date delle semifinali sono: 2/3 maggio 2017 (andata) e 9/10 maggio 2017 (ritorno).. La finale è il 3 giugno a Cardiff (Galles).

12.26 - NEDVED: «IL MONACO NON HA NULLA DA PERDERE»

"Affrontiamo una squadra giovane, che corre tantissimo e che non ha niente da perdere. Dunque è molto pericolosa. La Juve però è concentrata e vuole arrivare il più lontano possibile. Spero che saremo pronti per affrontarli con il massimo del nostro potenziale. La partita di Barcellona? Incredibile, scendere in campo al Camp Nou è difficilissimo: sono contentissimo di quanto stia facendo Allegri. Dopo la partita non ho visto i ragazzi festeggiare, perché dentro di loro sono concentrati e sanno che quest'anno possono vincere la Champions League. Il rinnovo di Allegri? Gli vogliamo bene, sta facendo molto bene. Noi vogliamo continuare con lui, non credo ci saranno problemi. Il momento chiave della stagione? La svolta tattica: lì Max è stato bravissimo a schierare il 4-2-3-1 prima della partita con la Lazio. Un vero genio" .

12.18 - LA SEMIFINALE E' MONACO-JUVENTUS: BIANCONERI IN TRASFERTA ALL'ANDATA

12.17 - E' DERBY DI MADRID IN SEMIFINALE! LA JUVE PESCA IL MONACO!

12.17 - SECONDA ESTRATTA: ATLETICO MADRID!

12.16 - PRIMA ESTRATTA: REAL MADRID

12.12 - RUSH: «LA JUVE? TIPICA SQUADRA ITALIANA, MOLTO ORGANIZZATA»

12.12 - SORTEGGI AFFIDATI A IAN RUSH

Gallese ed e un passato sulla Juve, l'ex attaccante estrarrà dalle urne le palline con i nomi delle squadre

12.11 - CI SIAMO...

12.08 - SUL PALCO I RAPPRESENTANTI

Nedved (Juventus), Butragueno (Real Madrid), Giuly (Monaco) e Villaverde (Atletico) sul palco in rappresentanza delle semifinaliste

12.06 - LA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE

Nelle immagini della Uefa, scorrono le imprese della Juventus e delle altre squadre qualificate alle semifinali

12.01 - PRESENTA PEDRO PINTO

A condurre la cerimonia il capo della comunicazione della Uefa, Pedro Pinto

12.00 - SI COMINCIA! HA INIZIO LA CERIMONIA, A BREVE I SORTEGGI

11.58 - JUVE, C'E' NEDVED

In rappresentanza dei bianconeri c'è il vicepresidente Pavel Nedved

11.44 - ECCO LE FAMOSE "PALLINE"

11.30 - MEZZ'ORA AL SORTEGGIO CHAMPIONS

Trenta minuti e comincerà la cerimonia a Nyon: i bianconeri aspettano di conoscere la loro avversaria nelle semifinali.

11.00 - PRONTI PER IL SORTEGGIO? MANCA SOLTANTO UN'ORA...

11.00 - JUVE, IL POPOLO DEL WEB LA INDICA COME FAVORITA

In un sondaggio pubblicato dal Twitter ufficiale della Champions League, gli utenti hanno indicato i bianconeri come favoriti per la vittoria finale