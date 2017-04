Monaco-Juventus, Deschamps: «Mbappé, che giocatore!»

TORINO - «La Juve non sottovaluterà il Monaco». Una considerazione, una certezza, un consiglio indiretto. Didier Deschamps commenta in diretta a Sky Sport 24 l'esito del sorteggio di Champions League. In semifinale si affronteranno due squadre che il ct della Francia conosce bene: «La Juventus è abituata a queste partite, è programmata anche per vincere la Champions. Il Monaco è una delle sorprese di questa manifestazione ma ha meritato il risultato e dunque se la giocherà a grandi livelli». L'ex allenatore di Juve e Monaco snocciola altre considerazioni: «L'avversario dei bianconeri è pieno di giovani talenti. Giocano con il classico 4-4-2, sulle ripartenze sono eccezionali. Fenomeni da tenere d'occhio? Ovvio, Mbappé». Lui, l'elemento più "cool" del Monaco. Piace a tutti, soprattutto al Chelsea di Conte: «Quello che sta facendo è straordinario. E' un fuoriclasse, è giovane e dunque può crescere ancora tanto». Infine un complimento. Stavolta al suo collega Allegri: «Sta confermando di essere uno dei più bravi d'Eurpa. E' bello vedere giocare la Juve con i 4 attaccanti in campo che sanno anche difendere tutti insieme. Ma secondo me sono una squadra ancora più offensiva rispetto allo scorso anno»