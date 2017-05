Monaco-Juventus, Lichtsteiner: «L'Inter? Meglio non parlarne»

TORINO - Tutto passato. Tutto alle spalle. E le immagini si allontanano, perché il Vagon Licht corre veloce e dimentica un recente passato fatto di incompresioni, quelle che capitano durante una fase di cambiamenti ed evoluzioni. Lichtsteiner si confessa ai microfoni di Blick: «Quando è arrivato Dani Alves - dice lo svizzero parlando dell'improvvisa concorrenza estiva - ho pensato che era arrivato un grande ciocatore. Sì, ci sarebbe sta concorrenza ma il problema non fu quello. Sono capitate altre cose, altre situazioni non legate al mio compagno. E' una storia che tengo per me, pochi la conoscono. Il Chelsea? Non parlo delle offerte del passato. Il Psg? Non ci fu l'accordo con la Juventus. L'Inter? L'ho già detto: non parlo di certe cose». Chiuso l'elenco di quello che poteva essere e non è stato, Lichtsteiner guarda avanti: «Va tutto bene, mi godo il momento. Giochiamo per il titolo, siamo in finale di Coppa Italia e possiamo andare in finale di Champions League. E se la vinciamo, diventeremo immortali nella storia del club». E dopo? «Sto di nuovo molto bene a Torino, la mia famiglia vive qui e i miei figli vanno a scuola in questa città. Non voglio rinunciare a tutto questo. La Cina? Non ci sono mai stato, non è il caso comunque. Piuttosto mi stimolerebbe l'America, un'esperienza interessante. La Svizzera? Non da giocatore. Uno dei miei sogni è diventare direttore sportivo o allenatore». Ma prima, la Juve, deve pensare alla Champions e a diventare immortale...