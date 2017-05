Flavio Roma: «Mbappé non si farà intimorire dalla Juventus»

TORINO - «Il Monaco è arrivato a questa partita con grande entusiasmo. Soprattutto dopo i risultati di ieri in Ligue 1. Si è fatto un passo enorme verso la vittoria in campionato. La città è in fermento anche se non si vede molto... I tifosi hanno dimostrato però di essere coinvolti insieme a questa squadra». Flavio Roma ai microfoni di Sky Sport 24 racconta il Monaco: «Il pregio di questa squadra è l'attacco, la fase difensiva non è quella della Juventuss... Ma loro giocano così, attaccano in 6 o 7 prendendosi dei bei rischi in difesa». Poi, l'ex numero uno del Principato, parla di Mbappé: «Non si fa intimorire da partite importanti, è sempre cresciuto esponenzialmente segnando. E' maturo, l'ho visto anche fuori dal campo (Flavio Roma oggi allena le giovanili del Monaco) e ha la mentalità giusta. Subacic? E' migliorato tanto, è un ottimo portiere e secondo me è uno dei veri punti di forza della squadra». Infine, sulle strategie di mercato del club, Roma conclude così: «La politica del club? Scouting in giro per l'Europa, non vogliono spendere soldi per i campioni cercano dei giovani interessanti».