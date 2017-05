La stampa francese avvisa il Monaco: «Nostre squadre vittime arbitrali contro la Juventus»

TORINO - I francesi temono la Juventus ma in particolar modo gli arbitri. In un articolo del quotidiano L'Equipe, infatti, si evincono i presunti torti arbitrali subiti dalle squadre francesi contro i bianconeri dal 1965 ad oggi. Su undici confronti, undici eliminazioni per i club di Ligue 1 e quindi undici passaggi del turno per la Juve. «C'è un sentimento d'ingiustizia»: si legge nell'articolo, in particolar modo le gara con «il Nantes nel 1996, con l’espulsione di Carotti per un fallo su Padovano, nel 1998 nel 4-1 della Juventus due rigori inesistenti piegano il Monaco fino ad arrivare all’eliminazione dei monegaschi con il rigore di Vidal due fanni. Una grande ingiustizia avrà pensato Jardim». Nonostante i presunti torti arbitrali, stasera c'è Lahoz e per i francesi è la scelta giusta. Con il fischietto spagnolo, infatti, la squadra del Principato di Monaco ha vinto 5-3 contro il Manchester City ottenendo un rigore.