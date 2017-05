Dani Alves rimpianto e Barcellona tifa Juventus: «Batti il Real Madrid»

I tifosi catalani omaggiano, come tutti, la grande prestazione dell'ex blaugrana, e sperano di vederlo battere i rivali di Spagna in finale di Champions League twitta

TORINO - Dani Alves, co-protagonista indiscusso insieme a Higuain di Monaco-Juventus, grazie ai due assist decisivi che hanno permesso al Pipita di firmare il 2-0 che ipoteca buona parte della qualificazione alla finalissima di Champions League, dopo la partita di Montecarlo ha ricevuto gli omaggi non solo del popolo juventino, ma anche degli sportivi in generale e di tutta la stampa di settore, che ha riconosciuto quanto sia cresciuto il livello delle prestazioni del brasiliano man mano che è salita l'importanza della posta in palio. Livello che conoscono bene a Barcellona, dove Dani Alves la Champions l'ha vinta 3 volte, un numero di rilievo ma piccolo se rapportato agli oltre 30 trofei (tra club e Nazionale) conquistati in carriera dal giocatore quasi 34enne.

UN RIMPIANTO "REAL" - E se molti ad inizio stagione avevano storto il naso sull'arrivo dal Barça di un calciatore considerato "scarico" e senza stimoli, ora i più critici hanno dovuto rimangiarsi il giudizio, e i tifosi catalani sono stati costretti ad ammirare e rimpiangere le grandi giocate dell'esterno destro, al quale lo stesso Messi deve molti assist al bacio durante gli 8 anni giocati insieme dai due in maglia blaugrana. Un rimpianto, quello dei fan del Barcellona al loro ex calciatore, trasformatosi però subito in vero e proprio tifo per lui e per la Juventus in vista della probabile finale contro gli odiati rivali del duello Clasico di Spagna: "Ti voglio bene Dani Alves, e spero tu vinca col Real Madrid", scrive un tifoso del Barcellona su Twitter; "Annotazione innocente: Dani Alves è il calciatore che ha vinto più partite contro il Real Madrid", si legge scherzosamente in un altro tweet; "Il barcelonismo si aggrappa a Dani Alves per evitare che il Real Madrid non vinca la dodicesima", fa sapere chiaramenti un altro utente.

CHAMPIONS LEAGUE, ALLEGRI: "JUVENTUS, ORA PEDALIAMO"